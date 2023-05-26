***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2023 10:27
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 25.05.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154013
BIST
10:344.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 31,87
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.461
En Düşük
4.437
10:3419,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0637
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3421,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0444
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:341.255,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:34
|MRGYO
|4,53
|9.695.724
|% 7,35
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|PSDTC
|29,80
|4.583.900
|% 7,27
|
|MARKA
|19,05
|60.941
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,49
|96.031.039
|% -7,72
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|GEREL
|15,86
|15.133.599
|% -5,20
|
|THYAO
|136,10
|795.287.715
|% 1,49
|
|SMRTG
|76,35
|570.260.487
|% 2,35
|
|EKGYO
|6,55
|376.303.686
|% 1,39
|
|ASELS
|41,46
|344.598.844
|% 3,03
|
|KONTR
|120,30
|328.721.421
|% 5,90
|
|EKGYO
|6,55
|376.303.686
|% 1,39
|
|AVOD
|3,04
|113.766.778
|% 4,83
|
|HALKB
|12,02
|229.176.112
|% 0,50
|
|ISCTR
|10,41
|184.202.630
|% -0,10
|
|YKBNK
|9,01
|137.914.611
|% -0,11
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9853
|19,9916
|% 0,32
|
|Euro
|21,4618
|21,4723
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,6153
|24,7388
|% 0,51
|
|Frank
|22,0227
|22,1553
|% 0,47
|
|Riyal
|5,3133
|5,3400
|% 0,25
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.255
|10,89
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.474
|4.607
|25,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.304
|13,00
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|0,25
|