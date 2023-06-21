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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2023 10:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 20.06.2023 
 
tarihinde
 
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160701


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BIST En Aktif Hisseler13:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 88,55 108.216.773 % 10,00  
DGGYO 24,86 15.342.957 % 10,00  
MACKO 83,15 78.607.021 % 9,99  
BIGCH 22,46 58.553.751 % 9,99  
VKFYO 20,60 43.252.716 % 9,98  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 23,5698 23,5749 % 0,06  
Euro 25,7351 25,7466 % 0,09  
Sterlin 29,8585 30,0083 % -0,40  
Frank 26,1510 26,3085 % 0,05  
Riyal 6,2618 6,2932 % -0,01  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -1,40  
Altın Gr. 1.466 1.466 -0,32  
Cumhuriyet 9.647 9.793 23,00  
Tam 9.595 9.839 20,02  
Yarım 4.668 4.778 -21,00  
Çeyrek 2.338 2.389 -10,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 -0,07  
Gümüş Gr. 17,50 17,51 -0,04  
B. Petrol 76,04 76,04 0,14  
Seans Raporu 13:36
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