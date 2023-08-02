***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 11:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 01.08.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179586
BIST
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12:577.233
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 64,39
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.241
12:5726,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0321
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5729,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
12:571.690,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.690,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KTSKR
|68,20
|86.492.772
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|80.374.003
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|10.111.261
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.496.110
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|TUKAS
|10,60
|660.738.179
|% -6,69
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|THYAO
|233,70
|3.218.943.580
|% 1,17
|
|SASA
|63,70
|3.130.717.829
|% -1,09
|
|ASTOR
|113,80
|2.366.583.703
|% 0,62
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|IHYAY
|1,29
|208.599.481
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,63
|1.088.255.951
|% 0,70
|
|GSDHO
|5,67
|693.496.082
|% -1,05
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9732
|% 0,14
|
|Euro
|29,6111
|29,6230
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,3588
|34,5312
|% 0,12
|
|Frank
|30,6212
|30,8057
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1654
|7,2013
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,94
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.458
|-13,00
|
|Tam
|11.036
|11.115
|-16,00
|
|Yarım
|5.522
|5.583
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|0,04
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,45
|