***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 10:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 15.08.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185913
BIST
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13:247.687
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,26
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2427,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0070
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2429,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:241.658,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.658,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:24
|COSMO
|146,30
|28.502.164
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|108.970.959
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|132.659.324
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.065.933
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.476.573
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|93.613.226
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|GESAN
|94,70
|3.147.793.669
|% -8,33
|
|TUPRS
|119,30
|4.457.033.233
|% 4,28
|
|ASTOR
|135,70
|3.938.557.155
|% -2,65
|
|THYAO
|257,20
|3.777.200.884
|% -0,96
|
|GESAN
|94,70
|3.147.793.669
|% -8,33
|
|KRDMD
|26,64
|3.144.732.570
|% 5,05
|
|ZOREN
|5,20
|1.778.911.594
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,50
|2.896.914.422
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,73
|1.322.676.898
|% 2,34
|
|KRDMD
|26,64
|3.144.732.570
|% 5,05
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0526
|27,0637
|% 0,03
|
|Euro
|29,5527
|29,5711
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3934
|34,5659
|% 0,45
|
|Frank
|30,6781
|30,8630
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1929
|7,2290
|% 0,09
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.096
|11.164
|-20,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,14
|