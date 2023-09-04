***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 11:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 01.09.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191212
BIST
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12:588.199
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 142,59
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
12:5826,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0844
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
12:5828,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1219
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
12:581.671,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.671,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:56
|OFSYM
|93,50
|160.616.917
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.159.693
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.237.469
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.602.013.026
|% 10,00
|
|ALCAR
|748,00
|46.921.443
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|400.830
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,32
|62.833.967
|% -5,07
|
|CUSAN
|23,74
|91.381.373
|% -5,04
|
|COSMO
|125,70
|16.666.650
|% -4,99
|
|OZSUB
|32,10
|34.409.772
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,20
|5.059.489.029
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,56
|4.967.802.209
|% 5,62
|
|THYAO
|254,20
|3.378.763.698
|% 0,08
|
|IZENR
|63,25
|3.321.123.470
|% 6,48
|
|KOZAL
|30,04
|3.103.923.464
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,56
|4.967.802.209
|% 5,62
|
|EKGYO
|8,93
|1.649.336.886
|% 1,02
|
|YKBNK
|16,86
|3.065.549.186
|% 4,72
|
|ZOREN
|4,94
|829.959.434
|% 2,28
|
|SKBNK
|4,40
|550.783.123
|% 3,04
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6847
|26,8560
|% 0,62
|
|Euro
|28,9202
|28,9266
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,7137
|33,8827
|% 0,65
|
|Frank
|30,1619
|30,3435
|% 0,49
|
|Riyal
|7,1166
|7,1523
|% 0,31
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|6,64
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.024
|11.106
|12,00
|
|Yarım
|5.529
|5.574
|6,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.787
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|88,64
|88,64
|0,09
|