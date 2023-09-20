***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 09:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 19.09.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196332
BIST
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12:467.836
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 52,15
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.820
En Yüksek
7.898
12:4627,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0392
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9665
12:4628,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0984
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
12:461.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.677,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.296.881
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.167.995
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.209.448
|% 9,98
|
|IDEAS
|65,55
|37.109.541
|% 9,98
|
|LIDER
|122,40
|103.402.979
|% -10,00
|
|PEGYO
|8,37
|73.412.451
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.082.888
|% -9,98
|
|INGRM
|439,60
|339.547.960
|% -9,64
|
|KUTPO
|74,15
|74.178.782
|% -4,75
|
|THYAO
|223,60
|4.795.759.704
|% 2,29
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ALARK
|124,50
|2.254.328.883
|% -1,03
|
|KOZAL
|28,36
|1.973.339.588
|% 1,29
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|EKGYO
|7,94
|635.799.030
|% 0,63
|
|SKBNK
|5,73
|447.642.807
|% 2,69
|
|CEMAS
|4,57
|332.478.931
|% 8,55
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0340
|27,0440
|% 0,15
|
|Euro
|28,9330
|28,9405
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3541
|33,5213
|% -0,07
|
|Frank
|30,0174
|30,1982
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,24
|
|Cumhuriyet
|11.302
|11.472
|-29,00
|
|Tam
|11.065
|11.141
|-25,00
|
|Yarım
|5.550
|5.594
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.797
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|0,05
|
|B. Petrol
|93,21
|93,21
|-1,13
|