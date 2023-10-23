Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.10.2023 10:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:167.549
Değişim :  0,52% |  38,79
Açılış :  7.649  
Önceki Kapanış :  7.511  
En Düşük
7.520 En Yüksek
7.681
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 117,70 421.837 % 10,00  
INVES 399,30 203.035.135 % 10,00  
INGRM 549,00 337.139.600 % 10,00  
TMPOL 95,15 23.775.283 % 10,00  
CMBTN 1.829,30 237.945.439 % 10,00  
daha fazla
13:14 Alış Satış %  
Dolar 28,0468 28,0528 % 0,39  
Euro 29,7527 29,7674 % 0,39  
Sterlin 33,9690 34,1393 % 0,24  
Frank 31,3171 31,5058 % 0,38  
Riyal 7,4581 7,4955 % 0,42  
daha fazla
13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.978 -3,48  
Altın Gr. 1.783 1.784 3,16  
Cumhuriyet 12.267 12.452 -27,00  
Tam 12.005 12.090 18,00  
Yarım 6.021 6.070 9,00  
Çeyrek 3.001 3.035 5,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,18 -0,20  
Gümüş Gr. 20,88 20,91 -0,10  
B. Petrol 92,00 92,00 -0,16  
Seans Raporu 13:14
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru