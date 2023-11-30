***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 09:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 29.11.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221064
BIST
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10:148.009
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,32
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1428,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1431,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0482
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:141.901,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.901,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BINHO
|294,25
|949.134.211
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|26.551.733
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|135.965.118
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
|
|LIDER
|175,80
|14.950.865
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.252.908
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.186.365
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|BINHO
|294,25
|949.134.211
|% 10,00
|
|THYAO
|255,75
|856.316.420
|% 0,29
|
|DAPGM
|38,70
|307.664.096
|% -5,24
|
|SASA
|50,25
|263.209.274
|% -1,66
|
|AKBNK
|34,08
|224.072.656
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,49
|158.783.142
|% 1,22
|
|GSRAY
|7,98
|86.715.170
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,12
|212.418.222
|% 0,82
|
|DAPGM
|38,70
|307.664.096
|% -5,24
|
|YKBNK
|19,37
|148.232.834
|% 0,16
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9228
|28,9344
|% 0,02
|
|Euro
|31,7864
|31,8119
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,6352
|36,8189
|% 0,11
|
|Frank
|33,0270
|33,2260
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6908
|7,7293
|% 0,06
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|937,26
|938,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,02
|1.025,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,28
|2.044,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:14
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