***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 09:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 07.12.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223865
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0597
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9777
En Düşük
28,8650
18:0531,2497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0154
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.889,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|ULKER
|83,95
|610.170.930
|% 0,00
|
|SEKFK
|16,26
|40.610.075
|% 0,00
|
|PKART
|40,16
|1.839.038
|% 0,00
|
|USAK
|12,08
|56.173.609
|% 0,00
|
|ULKER
|83,95
|610.170.930
|% 0,00
|
|SEKFK
|16,26
|40.610.075
|% 0,00
|
|PKART
|40,16
|1.839.038
|% 0,00
|
|USAK
|12,08
|56.173.609
|% 0,00
|
|VAKFN
|5,32
|81.933.839
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9693
|28,9777
|% 0,21
|
|Euro
|31,2378
|31,2497
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,3196
|36,5017
|% 0,06
|
|Frank
|32,9291
|33,1275
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6937
|7,7323
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|916,89
|918,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,18
|983,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,66
|75,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,01
|2.030,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında