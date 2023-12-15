***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 11:18
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 14.12.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226074
BIST
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13:217.958
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 144,23
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2129,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2131,8838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0373
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:211.907,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.907,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:19
|AVHOL
|33,66
|44.326.096
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.235.712
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,22
|425.458.339
|% -8,34
|
|SEGYO
|6,17
|141.820.344
|% -8,05
|
|CATES
|63,10
|654.268.007
|% -6,86
|
|THYAO
|254,75
|4.083.330.726
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,98
|3.497.286.859
|% 4,00
|
|EREGL
|41,48
|2.892.176.753
|% 5,87
|
|YKBNK
|21,92
|2.555.976.494
|% 1,95
|
|AKBNK
|39,54
|2.538.732.753
|% 3,13
|
|ISCTR
|24,98
|3.497.286.859
|% 4,00
|
|YKBNK
|21,92
|2.555.976.494
|% 1,95
|
|MOBTL
|5,61
|637.459.776
|% 4,66
|
|EKGYO
|7,38
|669.126.440
|% 1,65
|
|EREGL
|41,48
|2.892.176.753
|% 5,87
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0514
|29,0573
|% 0,33
|
|Euro
|31,8833
|31,8957
|% -0,08
|
|Sterlin
|37,0341
|37,2198
|% 0,46
|
|Frank
|33,3801
|33,5812
|% 0,31
|
|Riyal
|7,7223
|7,7610
|% 0,34
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|963,47
|965,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.150,83
|1.155,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,96
|76,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,23
|2.043,48
|% 0,66
|