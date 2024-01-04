***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 09:31
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 03.01.2024
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232328
BIST
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10:437.430
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,35
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.463
10:4329,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0174
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,8193
En Düşük
29,7143
10:4332,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1382
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5500
|
32,7146
En Düşük
32,5030
10:431.962,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.962,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.962,47
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler10:41
|BIOEN
|18,66
|38.518.865
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.006,00
|3.561.240
|% 9,95
|
|AYCES
|671,00
|41.783.153
|% 7,96
|
|VKING
|31,50
|23.526.645
|% 6,35
|
|KGYO
|33,80
|1.612.476
|% 5,69
|
|QNBFB
|256,75
|776.155
|% -9,91
|
|BRKO
|3,21
|151.576
|% -6,96
|
|LKMNH
|49,50
|14.249.364
|% -5,71
|
|QUAGR
|4,40
|215.472.933
|% -5,58
|
|SODSN
|71,15
|51.157
|% -5,01
|
|BRSAN
|676,00
|1.037.907.562
|% 4,97
|
|GUBRF
|164,10
|889.374.726
|% 0,37
|
|THYAO
|230,70
|809.806.341
|% 0,26
|
|TUPRS
|141,60
|672.919.489
|% 0,78
|
|AKBNK
|35,12
|566.153.183
|% -0,62
|
|QUAGR
|4,40
|215.472.933
|% -5,58
|
|EKGYO
|6,97
|204.575.770
|% 1,31
|
|YKBNK
|19,37
|512.191.969
|% -0,10
|
|ISCTR
|22,28
|560.916.037
|% -0,71
|
|SKBNK
|4,00
|97.003.738
|% 1,01
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7797
|29,7855
|% 0,05
|
|Euro
|32,6190
|32,6961
|% 0,43
|
|Sterlin
|37,6715
|37,8605
|% 0,22
|
|Frank
|34,9699
|35,1806
|% 0,24
|
|Riyal
|7,9163
|7,9560
|% 0,03
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|970,55
|972,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,57
|1.074,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,78
|78,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,72
|2.049,03
|% 0,66
|