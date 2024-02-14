***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2024 09:42
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 13.02.2024
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249389
BIST
'
11:178.989
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,62
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:1730,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:1732,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:171.964,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.964,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ISYAT
|13,97
|121.566.321
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.615.531
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|PKART
|69,15
|27.196.893
|% -4,75
|
|MARBL
|25,40
|499.313.884
|% -4,65
|
|GUBRF
|203,40
|4.917.621.000
|% 2,83
|
|THYAO
|283,00
|3.376.847.187
|% 0,62
|
|TUPRS
|163,90
|2.001.922.054
|% 2,05
|
|REEDR
|48,16
|1.485.623.259
|% 1,73
|
|EREGL
|45,86
|1.418.984.391
|% -0,56
|
|ZOREN
|5,28
|918.659.325
|% -2,58
|
|ADESE
|2,81
|218.184.038
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,66
|618.426.048
|% -0,47
|
|KLGYO
|5,31
|295.609.752
|% -0,75
|
|HEKTS
|20,22
|1.007.595.363
|% 1,20
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7393
|30,7435
|% 0,12
|
|Euro
|32,9149
|32,9245
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4638
|38,6567
|% -0,20
|
|Frank
|34,5021
|34,7100
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1723
|8,2133
|% 0,06
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,96
|% 0,66
|
|Platin
|874,20
|875,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|858,72
|864,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,96
|82,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,29
|1.987,60
|% 0,66
|