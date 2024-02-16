***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 09:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 15.02.2024
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249961
BIST
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10:099.278
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 35,98
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.267
En Yüksek
9.285
10:0930,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0998
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,8251
En Düşük
30,2546
10:0933,1805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0375
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3835
En Düşük
32,7468
10:091.984,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.986,64
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler10:06
|AKSUE
|14,09
|752.300
|% 105,99
|
|SELGD
|58,90
|5.874.097
|% 9,99
|
|NIBAS
|25,90
|34.460.800
|% 7,92
|
|TDGYO
|12,80
|15.833.209
|% 6,67
|
|ZELOT
|112,10
|50.445
|% 6,61
|
|EYGYO
|11,53
|17.775.039
|% -5,49
|
|QNBFL
|813,00
|685.359
|% -5,13
|
|RODRG
|71,10
|445.063
|% -4,82
|
|DOFER
|51,90
|3.866.150
|% -3,89
|
|KLGYO
|5,29
|19.490.077
|% -3,64
|
|SASA
|45,70
|680.582.522
|% 3,49
|
|THYAO
|285,50
|396.828.036
|% 0,53
|
|HEKTS
|22,82
|319.487.677
|% 5,65
|
|EREGL
|47,24
|296.751.556
|% 0,34
|
|KRDMB
|23,26
|223.541.953
|% -0,85
|
|IHLGM
|1,65
|171.106.544
|% 0,61
|
|IEYHO
|5,53
|166.050.551
|% 0,00
|
|METRO
|2,77
|52.832.482
|% 0,00
|
|MNDTR
|7,07
|111.401.672
|% -0,42
|
|SASA
|45,70
|680.582.522
|% 3,49
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8201
|30,8239
|% 0,32
|
|Euro
|33,1704
|33,1788
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,6933
|38,8874
|% 0,28
|
|Frank
|34,8309
|35,0407
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1900
|8,2311
|% 0,22
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|897,36
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,47
|950,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,84
|82,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,96
|2.004,29
|% 0,66
|