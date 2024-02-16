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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 09:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 15.02.2024
 
 
tarihinde
 
 
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249961


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BIST En Aktif Hisseler10:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSUE 14,09 752.300 % 105,99  
SELGD 58,90 5.874.097 % 9,99  
NIBAS 25,90 34.460.800 % 7,92  
TDGYO 12,80 15.833.209 % 6,67  
ZELOT 112,10 50.445 % 6,61  
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10:06 Alış Satış %  
Dolar 30,8201 30,8239 % 0,32  
Euro 33,1704 33,1788 % -0,12  
Sterlin 38,6933 38,8874 % 0,28  
Frank 34,8309 35,0407 % 0,16  
Riyal 8,1900 8,2311 % 0,22  
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10:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,97 % 0,66  
Platin 897,36 899,11 % 0,66  
Paladyum 947,47 950,32 % 0,66  
Brent Pet. 82,84 82,84 % 0,66  
Altın Ons 2.003,96 2.004,29 % 0,66  
Seans Raporu 10:06
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