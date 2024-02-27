***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 10:09
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 26.02.2024
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252140
BIST
'
14:089.248
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -86,28
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:0831,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:0833,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0358
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:082.039,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,60
|Açılış
|: 2.039,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.482.191
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|246.697.590
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.188.139
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|37.448.838
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.547.632
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|6,94
|1.004.784.485
|% -9,28
|
|ERSU
|35,08
|25.868.572
|% -9,07
|
|THYAO
|286,75
|7.793.189.253
|% 0,44
|
|MIATK
|80,90
|5.118.008.583
|% 4,93
|
|REEDR
|68,60
|4.599.026.184
|% 2,69
|
|EREGL
|46,42
|3.848.885.911
|% 1,84
|
|ASTOR
|128,50
|2.886.285.550
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,48
|1.072.955.355
|% -3,52
|
|PSGYO
|6,94
|1.004.784.485
|% -9,28
|
|EKGYO
|11,46
|1.445.449.708
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,32
|1.392.617.096
|% -1,26
|
|YKBNK
|23,54
|2.176.869.616
|% 0,43
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1470
|31,1506
|% 0,16
|
|Euro
|33,8369
|33,8521
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3793
|39,5768
|% 0,13
|
|Frank
|35,2618
|35,4742
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2856
|8,3272
|% 0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|891,08
|892,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,31
|972,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,58
|2.036,93
|% 0,66
|