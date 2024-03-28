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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2024 09:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 27.03.2024 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263564


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BIST En Aktif Hisseler10:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 44,00 6.118.440 % 10,00  
MACKO 71,55 25.480.256 % 9,99  
ODINE 53,10 12.651.394 % 9,98  
EDATA 25,00 44.863.495 % 6,84  
TMSN 153,20 135.031.730 % 6,39  
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Dolar 32,3119 32,3146 % 0,20  
Euro 35,0949 35,1218 % 0,00  
Sterlin 40,9904 41,1959 % -0,22  
Frank 35,8565 36,0362 % -0,28  
Riyal 8,6650 8,7084 % -0,05  
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10:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,52 24,56 % 0,66  
Platin 898,04 899,04 % 0,66  
Paladyum 1.001,22 1.003,51 % 0,66  
Brent Pet. 85,77 85,77 % 0,66  
Altın Ons 2.194,69 2.195,01 % 0,66  
Seans Raporu 10:23
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