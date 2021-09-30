***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 04.02.2014 02123353095 hguzeloz@dogusgrubu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 30/01/2006-201358 ve 18/03/2009-700296KAĞAN HACIHİMMETOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM PERSONELİ 30.09.2021 02123353095 khacihimmetoglu@gyo.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965894BIST