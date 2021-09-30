***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2021 16:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 04.02.2014 02123353095 hguzeloz@dogusgrubu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 30/01/2006-201358 ve 18/03/2009-700296
KAĞAN HACIHİMMETOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM PERSONELİ 30.09.2021 02123353095 khacihimmetoglu@gyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965894
BIST
17:061.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,31
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:068,8799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0610,3098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0459
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2846
17:06497,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,13
|Açılış
|: 497,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:06
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.848.341
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,38
|18.395.760
|% 8,69
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.298.505
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.212.360
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.295.609
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.529
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.617.517.689
|% 1,32
|
|THYAO
|14,00
|887.889.979
|% 1,60
|
|TUPRS
|114,90
|802.547.882
|% 1,95
|
|SISE
|8,24
|739.656.123
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|649.543.561
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|545.925.621
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.617.517.689
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.543.561
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|739.656.123
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,44
|547.662.458
|% 2,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8759
|8,8799
|% -0,42
|
|Euro
|10,2819
|10,3098
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9310
|11,9909
|% 0,01
|
|Frank
|9,4541
|9,5111
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3605
|2,3723
|% -0,36
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,87
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|12,72
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|6,16
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,08
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-1,42
|