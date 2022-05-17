***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2022 17:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DÜNDAR DAYI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
SADIK TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
KADİR ERHAN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil 1-)OGB Hukuk Ofisi/ Sigorta ve KVKK Danışmanı 2019-Günümüz 2-)Durukan Hukuk Ofisi/Sigorta ve KVKK Danışmanı 2017-Günümüz 3-)SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2021- Günümüz Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SELAMİ EKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AŞKIN ALTINCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.05.2022 İcrada Görevli Değil MST Satış Pazarlama ve Yat. A.Ş.-İş Makineleri Kiralama Direktörü Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030906
BIST
17:452.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,98
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:4515,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0828
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9849
En Düşük
15,7603
17:4516,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0602
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:45930,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,55
|Açılış
|: 930,95
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ORCAY
|21,90
|133.071.999
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|31.475.354
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.549.475
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.986.913
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.609.433
|% 9,94
|
|ULUUN
|12,65
|300.263.581
|% -9,96
|
|LKMNH
|16,64
|19.358.637
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,25
|39.460.403
|% -8,71
|
|SMRTG
|22,82
|186.386.637
|% -8,50
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,24
|4.619.393.066
|% 0,38
|
|SISE
|19,94
|2.150.064.398
|% 0,15
|
|GARAN
|15,08
|1.919.045.944
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,34
|1.405.072.030
|% 1,88
|
|SAHOL
|19,41
|1.290.025.008
|% -0,05
|
|YKBNK
|4,34
|1.405.072.030
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,61
|681.530.355
|% -0,76
|
|AKBNK
|8,05
|1.252.011.222
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,17
|170.750.089
|% 0,00
|
|GARAN
|15,08
|1.919.045.944
|% 0,73
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9693
|15,9849
|% 0,52
|
|Euro
|16,7752
|16,8174
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,7599
|19,8590
|% -0,28
|
|Frank
|16,0242
|16,1208
|% 0,50
|
|Riyal
|4,2436
|4,2649
|% 0,37
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,20
|
|Altın Gr.
|929
|930
|1,23
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,43
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de