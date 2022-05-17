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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2022 17:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DÜNDAR DAYI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
SADIK TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
KADİR ERHAN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil 1-)OGB Hukuk Ofisi/ Sigorta ve KVKK Danışmanı 2019-Günümüz 2-)Durukan Hukuk Ofisi/Sigorta ve KVKK Danışmanı 2017-Günümüz 3-)SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2021- Günümüz Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SELAMİ EKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AŞKIN ALTINCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.05.2022 İcrada Görevli Değil MST Satış Pazarlama ve Yat. A.Ş.-İş Makineleri Kiralama Direktörü Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030906


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 133.071.999 % 9,99  
NIBAS 9,70 31.475.354 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.549.475 % 9,97  
IMASM 42,64 6.986.913 % 9,95  
GSRAY 3,54 138.609.433 % 9,94  
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Riyal 4,2436 4,2649 % 0,37  
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Altın Ons 1.814 1.814 -1,20  
Altın Gr. 929 930 1,23  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,50 21,52 -0,12  
Gümüş Gr. 11,05 11,06 -0,02  
B. Petrol 112 112 -0,43  
Seans Raporu 17:45
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