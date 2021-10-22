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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.10.2021 19:28



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2021
Karar Sayısı
2021-15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 01.01.2021 – 30.09.2021 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihli ve 2021-15 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 a)     Şirketimizin "01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021" dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 b)    Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar, dipnotlar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun, faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumumuzu, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,beyan ederiz.
 
Saygılarımızla.
 Dündar Dayı                                     Sadık Tıltak                                     Kadir Erhan Tunçay
Yönetim Kurulu Başkanı                 Denetim Komitesi Başkanı          Denetim Komitesi Üyesi
 Genel Müdür                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972095


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Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,32 24,34 0,17  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,14  
B. Petrol 85,47 85,47 0,86  
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