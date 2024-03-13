***GRTRK* *RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 16:00
***GRTRK******RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GRTRK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarihli kararı uyarınca, savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında yatırım yapılmasına Bu doğrultuda yenilenebilir enerji ve gayrimenkul yatırım projelerimizde güvenilir iş ortağımız olan Grainturk Tarım A.Ş.‘nin %50 ve Şirketimizin de % 50 oranında ortağı olduğu 50 Milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurulacak yeni Şirket'in faaliyetleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Grainturk Tarım A.Ş.‘nin bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.‘ne ait olan 76 dönümlük arazi üzerinde olacaktır. Söz konusu arazi 12.03.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Endüstri Bölgeleri Kanununun üçüncü maddesi gereğince Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alana yakın konumda olması sebebiyle, yatırım yaptığımız sektör bakımından önemli bir potansiyel arz etmektedir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır. Şirketin kurulmasına ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuna açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258468
BIST
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17:008.961
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -108,22
|Açılış
|: 9.090
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|Önceki Kapanış
|: 9.069
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8.939
En Yüksek
9.092
17:0032,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0035,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1120
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,7701
En Düşük
34,9202
17:002.235,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.235,12
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|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
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2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ARTMS
|54,25
|105.088.218
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.721.658
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.064.554.515
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.852.427
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.425.137.081
|% -0,45
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|OBAMS
|50,80
|3.908.359.990
|% 6,95
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|EKGYO
|10,75
|1.378.690.584
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,19
|617.362.790
|% 0,39
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0949
|32,0984
|% 0,14
|
|Euro
|35,1433
|35,1621
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,6118
|41,8204
|% -0,47
|
|Frank
|37,0914
|37,2773
|% -0,43
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,39
|24,42
|% 0,66
|
|Platin
|932,25
|933,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,42
|1.075,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,66
|83,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,91
|2.166,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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17:15EYGYO
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 606 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 8, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 75, 926.00 milyon TL de
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17:11DGGYO
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