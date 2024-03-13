***GRTRK* *RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK******RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarihli kararı uyarınca, savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında yatırım yapılmasına Bu doğrultuda yenilenebilir enerji ve gayrimenkul yatırım projelerimizde güvenilir iş ortağımız olan Grainturk Tarım A.Ş.‘nin %50 ve Şirketimizin de % 50 oranında ortağı olduğu 50 Milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurulacak yeni Şirket'in faaliyetleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Grainturk Tarım A.Ş.‘nin bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.‘ne ait olan 76 dönümlük arazi üzerinde olacaktır. Söz konusu arazi 12.03.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Endüstri Bölgeleri Kanununun üçüncü maddesi gereğince Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alana yakın konumda olması sebebiyle, yatırım yaptığımız sektör bakımından önemli bir potansiyel arz etmektedir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır. Şirketin kurulmasına ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuna açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258468BIST