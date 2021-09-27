***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 15:11
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965333
BIST
16:171.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:178,8456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:1710,3544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0791
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:17498,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.710.250
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.092.332
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.579.386
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.926.324
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,80
|166.712.483
|% -5,47
|
|AKYHO
|2,15
|44.732.064
|% -5,29
|
|EDATA
|10,09
|29.293.630
|% -5,26
|
|GARAN
|8,82
|1.012.498.079
|% 0,00
|
|THYAO
|13,55
|905.716.832
|% -0,51
|
|BIOEN
|37,94
|480.361.474
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,31
|426.156.271
|% -0,43
|
|SISE
|8,12
|385.994.835
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,31
|426.156.271
|% -0,43
|
|GARAN
|8,82
|1.012.498.079
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|168.966.662
|% -1,12
|
|THYAO
|13,55
|905.716.832
|% -0,51
|
|KRDMD
|6,29
|379.352.311
|% 0,64
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8429
|8,8456
|% -0,23
|
|Euro
|10,3495
|10,3544
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0937
|12,1543
|% 0,05
|
|Frank
|9,5060
|9,5633
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3522
|2,3640
|% -0,19
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|2,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,53
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,26
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|1,38
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.22 ) 1, 475
-
16:28XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 9, 215.00 milyon TL de
-
16:28KRGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 038 adet işlem
-
16:25AKYHO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 349, 145 adet işlem
-
16:24RYGYO
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 184 adet işlem