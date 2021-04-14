***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHenüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahnamenin 2. bölümü ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928135BIST