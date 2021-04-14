***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.04.2021 17:21
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahnamenin 2. bölümü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928135
BIST
17:251.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,48
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:258,0874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:259,6817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:25451,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,75
|Açılış
|: 451,16
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VAKKO
|14,09
|48.127.874
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.247.732
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|676.614.827
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.785.153
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.820.969
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.399.046
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|79.606.121
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.111.296
|% -9,98
|
|EREGL
|17,35
|1.304.315.155
|% 1,52
|
|GARAN
|6,91
|1.255.325.980
|% 3,13
|
|SASA
|46,54
|676.614.827
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,39
|643.861.297
|% 0,27
|
|SISE
|7,37
|604.450.564
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,13
|467.285.124
|% 2,40
|
|GARAN
|6,91
|1.255.325.980
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,85
|301.607.945
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,25
|470.080.247
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|181.461.355
|% 3,10
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0845
|8,0874
|% -0,23
|
|Euro
|9,6718
|9,6817
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1140
|11,1697
|% 0,00
|
|Frank
|8,7302
|8,7828
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1513
|2,1621
|% -0,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,12
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|1,34
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:38GSDDE
Yüzde 7.84 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 797 adet işlem
-
17:37BRKSN
Yüzde 7.46 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 615 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 35 artarak (% 1.54 ) 1, 210
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, DITAS, MARTI, BTCIM, QUAGR, TMPOL, BNTAS, VAKKO, SASA, ISGYO
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, BJKAS, ETYAT, FRIGO, TKURU, ORMA, ANELE, SAYAS, SAMAT