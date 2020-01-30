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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.01.2020 18:24
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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 20.01.2020 tarihinde yapılan ÖDA'nın düzeltmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2019 yılında dolmaktadır. Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar (5 yıl) muhafazası için Şirket Ana Sözleşmesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulmasına, Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
20.01.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında yer alan eski tadil metnindeki kayıtlı sermaye 52.180.855,64 TL ibaresi sehven yazılmış olup, kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 TL olarak düzeltilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KST 1 gsdde-anasözleşme tadil metinleri-30.01.20 İMZALI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815629


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