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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.10.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
  
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880529


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DYOBY 14,52 262.379.295 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.012.450 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.969.421 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.250.440 % 10,00  
UFUK 14,74 267.871 % 10,00  
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17:51 Alış Satış %  
Dolar 7,8617 7,8646 % -0,99  
Euro 9,2873 9,2990 % -0,55  
Sterlin 10,1863 10,2373 % -0,51  
Frank 8,5863 8,6380 % -0,42  
Riyal 2,0902 2,1006 % -0,95  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 34,18  
Altın Gr. 489 489 5,60  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,73 24,77 0,91  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 0,19  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,29  
Seans Raporu 17:51
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