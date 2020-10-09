***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2020 18:06
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880529
BIST
17:511.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 15,49
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:517,8646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0789
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:519,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0515
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:51487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,78
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DYOBY
|14,52
|262.379.295
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.450
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.969.421
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.965.449
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,60
|2.006.794.270
|% 3,84
|
|SISE
|6,91
|1.335.470.461
|% 1,77
|
|GARAN
|7,09
|1.006.265.783
|% 1,72
|
|TUPRS
|83,15
|792.122.251
|% 1,59
|
|ASELS
|18,18
|665.277.269
|% 0,44
|
|PETKM
|4,60
|2.006.794.270
|% 3,84
|
|ZOREN
|2,75
|651.784.902
|% 1,10
|
|SISE
|6,91
|1.335.470.461
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,46
|645.835.718
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,79
|321.318.765
|% 2,29
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8617
|7,8646
|% -0,99
|
|Euro
|9,2873
|9,2990
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2373
|% -0,51
|
|Frank
|8,5863
|8,6380
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0902
|2,1006
|% -0,95
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|34,18
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,19
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
|
Seans Raporu
17:51
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
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