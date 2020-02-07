***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 07.02.2020 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Esra Mutlu'nun yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Didem Yavaş'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817665BIST