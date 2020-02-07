***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.02.2020 17:07
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 07.02.2020 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Esra Mutlu'nun yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Didem Yavaş'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817665
BIST
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En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.491.100
|% 19,97
|
|ARENA
|12,94
|58.671.052
|% 17,53
|
|LINK
|34,20
|33.908.936
|% 15,85
|
|AYCES
|11,59
|6.024.771
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|73.554.600
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,35
|55.977
|% -5,43
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,55
|955.298.029
|% -1,29
|
|GUSGR
|2,85
|660.043.741
|% 7,55
|
|KRDMD
|2,93
|462.931.007
|% -0,34
|
|SODA
|6,54
|378.297.629
|% 2,51
|
|GARAN
|12,09
|352.390.574
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,23
|299.368.901
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,85
|660.043.741
|% 7,55
|
|KRDMD
|2,93
|462.931.007
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|275.299.556
|% -0,89
|
|YKBNK
|3,14
|337.375.656
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7658
|7,8047
|% 0,64
|
|Frank
|6,1478
|6,1849
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5991
|1,6071
|% 0,48
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|4,47
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|Altın Gr.
|302
|302
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|8,07
|
|Yarım
|963
|988
|3,91
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
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|B. Petrol
|54,49
|54,49
|-0,44
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