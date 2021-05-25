***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 17:05
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937916
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
0
En Düşük
0
18:058,4392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
18:0510,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0285
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
18:05516,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 516,80
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|DNISI
|11,86
|7.700.561
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,11
|6.837.462
|% -3,44
|
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4349
|8,4392
|% -0,27
|
|Euro
|10,3335
|10,3402
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9063
|11,9660
|% -0,25
|
|Frank
|9,3897
|9,4463
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|6,32
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem