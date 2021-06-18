***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 17:53
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943135
BIST
17:551.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,76
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:558,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5510,3423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0552
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:55498,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 498,23
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.714.760
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.250.290
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|RODRG
|17,65
|2.047.755
|% -5,61
|
|THYAO
|14,48
|1.420.139.820
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,05
|993.917.377
|% -3,30
|
|GARAN
|8,14
|826.844.273
|% -0,61
|
|EREGL
|17,93
|688.854.287
|% -4,17
|
|KRDMD
|6,80
|542.465.156
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,05
|993.917.377
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,15
|337.343.411
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|826.844.273
|% -0,61
|
|THYAO
|14,48
|1.420.139.820
|% -1,23
|
|IHLGM
|1,17
|99.785.164
|% -3,31
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7183
|8,7204
|% 0,01
|
|Euro
|10,3396
|10,3478
|% -0,48
|
|Sterlin
|12,0175
|12,0778
|% -0,73
|
|Frank
|9,4231
|9,4799
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3186
|2,3303
|% 0,03
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|2,26
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,04
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,55
|
Seans Raporu
17:53
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17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
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17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
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17:52
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
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