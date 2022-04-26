***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:54
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023856
BIST
16:412.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -20,79
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
16:4114,8074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0397
|Açılış
|: 14,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8074
En Düşük
14,7663
16:4115,8140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0197
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:41909,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,50
|Açılış
|: 909,43
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,55
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ACSEL
|43,12
|68.238.663
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.880.425
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.305.132
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,77
|37.308.414
|% -9,13
|
|KGYO
|4,74
|20.731.433
|% -7,60
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|GSDDE
|4,11
|33.499.201
|% -6,80
|
|THYAO
|39,90
|5.594.487.907
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,14
|2.519.268.043
|% 0,53
|
|GARAN
|14,97
|1.766.196.343
|% 0,00
|
|TUPRS
|247,40
|1.479.578.200
|% -4,63
|
|EREGL
|33,96
|1.451.780.049
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,70
|1.100.160.073
|% -2,17
|
|YKBNK
|5,04
|1.232.467.881
|% -1,75
|
|ODAS
|2,46
|571.530.837
|% -0,81
|
|TSKB
|1,95
|325.017.649
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,14
|2.519.268.043
|% 0,53
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8018
|14,8074
|% 0,27
|
|Euro
|15,8043
|15,8140
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7214
|18,8153
|% -0,28
|
|Frank
|15,4041
|15,4969
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9344
|3,9541
|% 0,15
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|13,12
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,01
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|36,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|37,56
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|18,17
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,08
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,54
|
Seans Raporu
16:39
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16:53DURDO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 19.94 lira fiyatla işlem gören hissede 540, 462 adet işlem
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16:51KUTPO
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 48.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 029 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 36, 081.00 milyon TL de
-
16:49TSPOR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 676, 547 adet işlem
-
16:48BJKAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 833 adet işlem