***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 16:19
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036466
BIST
17:412.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,07
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:4117,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1235
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2497
En Düşük
17,0843
17:4118,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:411.020,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.020,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:41
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.649.702
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|41.118.706
|% 9,96
|
|FLAP
|4,32
|95.873.767
|% 9,92
|
|FONET
|13,05
|84.130.755
|% 9,76
|
|TSGYO
|6,75
|52.059.392
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|93.624.503
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.543.083
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,60
|34.892.295
|% -8,42
|
|THYAO
|47,36
|7.447.769.837
|% 1,37
|
|SISE
|22,92
|3.311.151.022
|% 4,85
|
|SASA
|43,58
|2.273.584.837
|% 1,77
|
|SAHOL
|19,81
|1.836.790.472
|% -0,25
|
|TOASO
|63,85
|1.455.666.825
|% -3,33
|
|EKGYO
|2,66
|737.241.973
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,10
|958.459.848
|% 3,27
|
|SEGYO
|1,20
|251.307.539
|% -4,76
|
|YKBNK
|4,64
|910.670.398
|% 1,31
|
|ODAS
|2,95
|545.286.132
|% 2,79
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2405
|17,2497
|% 0,72
|
|Euro
|18,4272
|18,4833
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,5243
|21,6323
|% 0,55
|
|Frank
|17,5485
|17,6542
|% 0,66
|
|Riyal
|4,5790
|4,6019
|% 0,59
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-12,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,16
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,04
|
Seans Raporu
17:41
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17:56YYLGD
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17:52MEDTR
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