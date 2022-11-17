***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:11
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080634
BIST
13:274.571
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -97,53
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
13:2718,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
13:2719,3189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0141
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2846
13:271.056,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.056,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:24
|MEGAP
|6,49
|64.301.443
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|64.301.443
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|126.059.606
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|129.211.978
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.799.809
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.485.061
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.232.601.272
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|855.989.113
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,40
|49.786.953
|% -7,91
|
|THYAO
|107,40
|7.204.814.007
|% 2,68
|
|EREGL
|37,50
|3.951.198.766
|% 1,24
|
|KONTR
|203,00
|3.235.035.441
|% -5,84
|
|ASELS
|40,06
|2.914.604.550
|% 0,55
|
|HALKB
|9,90
|2.162.785.420
|% -3,70
|
|ALBRK
|3,22
|759.368.925
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,59
|1.229.918.449
|% 1,08
|
|VAKBN
|9,75
|2.160.720.023
|% -5,25
|
|HALKB
|9,90
|2.162.785.420
|% -3,70
|
|SKBNK
|2,28
|476.611.940
|% -3,39
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6226
|% 0,18
|
|Euro
|19,3069
|19,3198
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,0446
|22,1552
|% -0,19
|
|Frank
|19,5627
|19,6806
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,18
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-10,69
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,96
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,17
|