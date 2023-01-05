***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 16:23
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094159
BIST
16:105.329
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -194,16
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
16:1018,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
16:1019,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8689
16:101.114,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.114,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DYOBY
|32,12
|249.109.107
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|194.792.121
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|57.794.126
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|60.523.337
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|31.571.103
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.467.006
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|129.225.719
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|36.271.875
|% -9,97
|
|EYGYO
|20,62
|1.457.603.229
|% -9,96
|
|EREGL
|41,76
|18.423.366.955
|% -2,70
|
|THYAO
|141,90
|9.488.996.643
|% -1,80
|
|KRDMD
|18,95
|7.286.720.142
|% -4,24
|
|ASELS
|62,10
|5.488.208.700
|% -4,68
|
|AKBNK
|19,05
|3.977.730.148
|% -3,05
|
|EREGL
|41,76
|18.423.366.955
|% -2,70
|
|KRDMD
|18,95
|7.286.720.142
|% -4,24
|
|EKGYO
|9,10
|3.493.691.886
|% -3,40
|
|YKBNK
|11,17
|2.562.530.409
|% -4,04
|
|AKBNK
|19,05
|3.977.730.148
|% -3,05
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7667
|18,7739
|% 0,17
|
|Euro
|19,8821
|19,9056
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4704
|22,5830
|% -0,28
|
|Frank
|20,1425
|20,2639
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9794
|5,0044
|% 0,20
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.632
|-12,00
|
|Tam
|7.558
|7.615
|-11,00
|
|Yarım
|3.660
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|1,60
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25TATGD
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 204 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 53 altında . İşlem hacmi 108, 146.00 milyon TL de
-
16:24KLGYO
Yüzde -9.07 oranında düşüşle 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 112, 867 adet işlem
-
16:23DERIM
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 539 adet işlem
-
16:21SELVA
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 194 adet işlem