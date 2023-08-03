***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 13:54
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180210
BIST
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15:367.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -15,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3626,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0565
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3629,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1457
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:361.678,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.678,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KLSER
|44,24
|131.069.760
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.258.141
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|122.770.499
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.045.488
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.219.547.297
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.184.531.572
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.359.917
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,30
|406.772.536
|% -8,69
|
|ASTOR
|114,80
|5.964.151.237
|% 0,44
|
|THYAO
|235,20
|5.259.876.080
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,77
|3.803.781.821
|% 1,74
|
|KONTR
|242,90
|3.640.651.785
|% 6,12
|
|ASELS
|76,25
|3.498.417.100
|% -3,11
|
|EKGYO
|8,77
|3.803.781.821
|% 1,74
|
|YKBNK
|14,19
|3.246.016.386
|% -1,46
|
|ZOREN
|4,31
|773.482.320
|% 0,23
|
|SKBNK
|3,09
|515.971.620
|% -2,22
|
|ISCTR
|15,46
|2.459.211.992
|% -1,84
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9781
|% 0,21
|
|Euro
|29,5808
|29,6267
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,0135
|34,1841
|% -0,44
|
|Frank
|30,6529
|30,8376
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1671
|7,2031
|% 0,04
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.937
|11.020
|-62,00
|
|Yarım
|5.473
|5.535
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,00
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 88 kaybederek (% -0.99 ) 7, 829
-
15:51XU100
Endeks 7, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 103, 134.00 milyon TL de
-
15:51KTLEV
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 038, 198 adet işlem
-
15:50IHGZT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 713, 163 adet işlem
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem