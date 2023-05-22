***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2023 18:11
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.05.2023 tarihinde, 2023 yılı SPK bağımsız denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesini ve bu seçimin Şirketimizin 2022 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152822
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0428
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.258,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8258
|19,8303
|% 0,09
|
|Euro
|21,4474
|21,4579
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,5588
|24,6820
|% -0,11
|
|Frank
|21,9919
|22,1243
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2718
|5,2983
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.667
|60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.313
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|0,41
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 516 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 21 kaybederek (% -0.59 ) 4, 929
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, POLTK, CANTE
-
17:58XU100
Endeks 4, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 45, 839.00 milyon TL de
-
17:58FENER
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 43.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 666, 257 adet işlem