***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.08.2023Tescil Tarihi14.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.08.2023 - 10892Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 2 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185292BIST