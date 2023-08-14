***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.08.2023 18:12
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.08.2023
Tescil Tarihi
14.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.08.2023 - 10892
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 2 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185292
BIST