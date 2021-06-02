***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021, 26.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 4 Mart 2021 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır.İlgili değişikliğin 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında da onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939673BIST