***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.06.2021 17:57
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021, 26.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 4 Mart 2021 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır.
İlgili değişikliğin 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında da onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939673
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0835
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1060
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:05526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,32
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5968
|8,6025
|% 0,98
|
|Euro
|10,5039
|10,5147
|% 1,02
|
|Sterlin
|12,1455
|12,2064
|% 1,06
|
|Frank
|9,5323
|9,5898
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2861
|2,2975
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|6,25
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,76
|0,12
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT