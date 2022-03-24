***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 24.03.2022 tarih 2022/09 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimizin 2022 yılı için 2. grup şirketlere dâhil edilmesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtilen 4.3.4 numaralı ilkeye uyum sağlamak amacıyla, Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012625BIST