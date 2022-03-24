***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.03.2022 15:07
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 24.03.2022 tarih 2022/09 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimizin 2022 yılı için 2. grup şirketlere dâhil edilmesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtilen 4.3.4 numaralı ilkeye uyum sağlamak amacıyla, Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012625
BIST
14:582.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,11
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:5814,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
14:5816,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
14:58934,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,07
|Açılış
|: 934,99
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
935,12
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.408.787
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.513.220
|% 9,98
|
|AYEN
|13,24
|67.424.877
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,83
|40.200.678
|% 9,95
|
|PKENT
|232,40
|8.359.428
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.094.817
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,78
|64.508.364
|% -7,58
|
|KAPLM
|63,00
|15.392.312
|% -7,35
|
|KRDMD
|15,94
|2.563.812.512
|% 3,98
|
|THYAO
|28,10
|1.492.464.653
|% 0,00
|
|EREGL
|33,88
|1.299.141.721
|% 1,13
|
|GARAN
|12,06
|1.073.785.750
|% -0,90
|
|SISE
|14,26
|816.896.237
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,94
|2.563.812.512
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,28
|369.993.481
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,95
|572.916.157
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,26
|471.352.398
|% -1,51
|
|GARAN
|12,06
|1.073.785.750
|% -0,90
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8591
|14,8634
|% 0,23
|
|Euro
|16,3785
|16,4095
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,5640
|19,6621
|% 0,12
|
|Frank
|15,9044
|16,0002
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9507
|3,9705
|% 0,15
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,64
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,07
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.161
|6.315
|69,04
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.527
|16,70
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,12
|