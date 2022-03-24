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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.03.2022 15:07
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz 24.03.2022 tarih 2022/09 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimizin 2022 yılı için 2. grup şirketlere dâhil edilmesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtilen 4.3.4 numaralı ilkeye uyum sağlamak amacıyla, Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012625


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