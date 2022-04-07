***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2022 17:37
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 24.03.2022 tarih 2022/09 no'lu kararı ile Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan onay alınmıştır. Ana Sözleşme tadil metni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017245
BIST
17:262.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:2614,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:2616,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0727
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:26916,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,48
|Açılış
|: 915,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KLKIM
|20,50
|138.191.007
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.781.193
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.229.904
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.135.079
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.257.230
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,24
|74.469.556
|% -4,72
|
|BOBET
|4,40
|72.466.523
|% -4,14
|
|EDATA
|20,32
|22.269.748
|% -3,88
|
|THYAO
|35,36
|2.978.321.736
|% 2,14
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,78
|1.885.447.617
|% 2,00
|
|ASELS
|26,08
|1.694.574.759
|% 2,11
|
|SISE
|16,67
|1.649.055.925
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,32
|1.572.801.636
|% 3,60
|
|ODAS
|2,09
|632.856.426
|% 0,97
|
|AKBNK
|7,98
|1.517.527.232
|% 3,77
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,57
|333.058.169
|% 0,78
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7360
|14,7386
|% 0,22
|
|Euro
|16,0993
|16,1091
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 0,23
|
|Frank
|15,7491
|15,8440
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9196
|3,9393
|% 0,25
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,80
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,40
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:36ISCTR
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 795, 618 adet işlem
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17:35MAGEN
Yüzde 8.71 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 000, 139 adet işlem
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17:34LIDER
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 490, 065 adet işlem
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TOASO
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.20 ) 2, 105