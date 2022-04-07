***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 24.03.2022 tarih 2022/09 no'lu kararı ile Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan onay alınmıştır. Ana Sözleşme tadil metni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017245BIST