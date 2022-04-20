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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

20.04.2022 14:49
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. Ana sözleşme tadil metni yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022291


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