***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.04.2022 14:49
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. Ana sözleşme tadil metni yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022291
BIST
14:462.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,13
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:4614,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:4615,8978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0818
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:46921,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,29
|Açılış
|: 921,80
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DAGHL
|21,20
|10.394.166
|% 9,90
|
|NATEN
|68,10
|151.635.456
|% 8,01
|
|NTHOL
|11,90
|95.984.985
|% 7,50
|
|AYEN
|17,05
|20.889.366
|% 7,44
|
|OYYAT
|65,05
|49.151.873
|% 6,99
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|PEGYO
|1,38
|36.746.490
|% -5,48
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,26
|27.247.132
|% -4,92
|
|THYAO
|38,74
|2.997.822.337
|% -0,05
|
|GARAN
|14,19
|1.292.178.100
|% 0,07
|
|TUPRS
|255,30
|1.158.668.485
|% -0,20
|
|PETKM
|10,49
|1.095.392.957
|% 2,04
|
|SISE
|18,12
|1.081.612.178
|% 0,83
|
|ODAS
|2,56
|821.524.491
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,25
|962.337.579
|% 0,57
|
|TSKB
|2,03
|344.139.315
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,91
|482.181.754
|% 0,34
|
|ZOREN
|2,26
|324.864.291
|% 3,67
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6669
|14,6716
|% 0,15
|
|Euro
|15,8918
|15,8978
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,0963
|19,1921
|% 0,58
|
|Frank
|15,4375
|15,5305
|% 0,76
|
|Riyal
|3,9008
|3,9204
|% 0,15
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|3,83
|
|Altın Gr.
|922
|922
|3,30
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.204
|-38,00
|
|Tam
|6.084
|6.235
|-32,90
|
|Yarım
|2.941
|3.016
|-15,92
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|-7,95
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,50
|