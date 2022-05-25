***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarihli onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2022 tarihli onayı sonrasında 25.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032500BIST