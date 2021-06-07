***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
07.06.2021 18:09
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GSD Holding A.Ş. güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/11/2016 06/12/2016 9213
7 30/05/2017 05/06/2017 9340
7 02/06/2021 07/06/2021 10343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940778
BIST
17:571.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:578,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5710,5413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:57524,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,49
|Açılış
|: 524,50
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ATATP
|29,04
|10.477.342
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.619.260
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.401
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,76
|4.054.007
|% 9,30
|
|METUR
|22,50
|24.330.698
|% -10,00
|
|YESIL
|70,35
|21.319.061
|% -8,64
|
|PKENT
|2.471,00
|2.261.829
|% -8,18
|
|DERHL
|5,11
|15.884.212
|% -7,43
|
|EPLAS
|30,00
|7.522.290
|% -7,41
|
|GARAN
|8,29
|1.443.992.240
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.289.581.682
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,20
|749.690.331
|% 3,64
|
|SISE
|8,22
|608.049.623
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,81
|587.794.301
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|370.247.633
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|397.470.306
|% 1,36
|
|GARAN
|8,29
|1.443.992.240
|% 2,35
|
|BOBET
|4,09
|455.441.720
|% -3,31
|
|THYAO
|14,28
|1.289.581.682
|% 1,71
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6347
|8,6368
|% -0,35
|
|Euro
|10,5336
|10,5413
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1875
|12,2487
|% -0,38
|
|Frank
|9,5723
|9,6300
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,14
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|
Seans Raporu
17:57
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS