***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
28.11.2022 11:53
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Ana sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi tadil edilmiş olup söz konusu değişikliği içeren güncel ana sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 02/06/2021 07/06/2021 10343
11 21/06/2022 24/06/2022 10606
7 23/11/2022 28/11/2022 10713
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082562
BIST
16:094.947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 72,37
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:0918,6185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:0919,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0429
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:091.050,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.050,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:09
|SUNTK
|56,10
|381.104.741
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.840.642
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.072.934
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.972.706
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,42
|208.594.024
|% -8,04
|
|MZHLD
|15,68
|48.117.732
|% -7,66
|
|MIATK
|130,00
|131.502.365
|% -7,41
|
|CONSE
|12,01
|68.279.067
|% -7,19
|
|THYAO
|115,90
|8.097.999.866
|% 1,85
|
|PETKM
|18,24
|4.336.447.233
|% 5,13
|
|EREGL
|42,26
|3.976.500.567
|% 0,91
|
|ASELS
|48,94
|3.573.064.676
|% 1,54
|
|KOZAL
|341,30
|3.339.841.488
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,79
|1.195.417.281
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,02
|2.816.397.880
|% 1,59
|
|ISCTR
|10,57
|3.276.439.996
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,03
|3.206.837.663
|% 5,07
|
|PETKM
|18,24
|4.336.447.233
|% 5,13
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6185
|% -0,08
|
|Euro
|19,4363
|19,4495
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4602
|22,5729
|% -0,06
|
|Frank
|19,6561
|19,7745
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% -0,06
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,71
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.028
|7.085
|-24,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24GLYHO
Yüzde 6.81 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 664, 484 adet işlem
-
16:23PRKAB
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 151, 357 adet işlem
-
16:21TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 047, 539 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, KRDMD, VESTL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 1.60 ) 4, 348