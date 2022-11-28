***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAna sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi tadil edilmiş olup söz konusu değişikliği içeren güncel ana sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 02/06/2021 07/06/2021 1034311 21/06/2022 24/06/2022 106067 23/11/2022 28/11/2022 10713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082562BIST