***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat208.155 60.348Satışların Maliyeti-76.503 -36.230TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.652 24.118Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı75.209 53.695Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15.827 10.313Kambiyo Gelirleri973 7.595Faiz Gelirleri56.268 35.523Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler2.141 264Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-18.023 -11.262Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-726 -429Faiz Giderleri-16.213 -10.180Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-1.084 -653FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.186 42.433BRÜT KAR (ZARAR)188.838 66.551Genel Yönetim Giderleri-19.401 -13.381Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.407 12.984Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.375 -1.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)175.469 64.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler88.319 49.744Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 1.679FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)263.788 116.264Finansman Giderleri-10.086 -2.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)253.702 113.328Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.595 -19.546Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -20.980 -18.335Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.615 -1.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)230.107 93.782DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)230.107 93.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 14.901 2.887Ana Ortaklık Payları19 215.206 90.895Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,53100000 0,22400000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,53100000 0,22400000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 759.146 588.207Finansal Yatırımlar5 632.081 416.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar261.412 43.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar261.412 43.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar370.669 373.781Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar370.669 373.781Ticari Alacaklar7 161.811 139.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar161.811 139.019Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 988.333 996.913Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar988.333 996.913Diğer Alacaklar17 12.517 13.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.517 13.352Stoklar9 5.745 4.510Peşin Ödenmiş Giderler9.904 8.679İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.904 8.679Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 38 13Diğer Dönen Varlıklar18 3.210 3.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.210 3.051ARA TOPLAM2.572.785 2.170.660Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 312 312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.573.097 2.170.972DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 377 377Ticari Alacaklar7 365.928 333.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar365.928 333.225Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 4.815 5.077Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar4.815 5.077Diğer Alacaklar17 4 4İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 4Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 12.351Maddi Duran Varlıklar11 1.777.971 1.639.459Binalar2 2Tesis, Makine ve Cihazlar331 365Taşıtlar1.598.114 1.475.290Mobilya ve Demirbaşlar1.292 1.372Özel Maliyetler313 339Yapılmakta Olan Yatırımlar177.109 161.281Diğer Maddi Duran Varlıklar810 810Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 8.911 2.795Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 831 863Markalar4 4Lisanslar803 833Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24 26Peşin Ödenmiş Giderler3 8İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 8Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.700 3.286Diğer Duran Varlıklar5 5İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5 5TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.161.545 1.997.450TOPLAM VARLIKLAR4.734.642 4.168.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 52.777 40.097İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.812 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.812 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.965 40.097Banka Kredileri47.710 40.040Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.255 57Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 126.856 115.605İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları346 876Kiralama İşlemlerinden Borçlar346 876İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.510 114.729Banka Kredileri124.831 113.783Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.679 946Ticari Borçlar7 5.899 8.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.899 8.231Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 453.777 297.852Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar131.517 122.354Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar322.260 175.498Diğer Borçlar17 22.415 17.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.415 17.044Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.158 16.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.158 16.142Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 29.474 69.433Kısa Vadeli Karşılıklar9.351 8.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.636 3.506Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.715 5.078Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 70 25İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler70 25ARA TOPLAM720.777 573.013TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER720.777 573.013UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 661.330 623.237İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar600 694Kiralama İşlemlerinden Borçlar600 694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar660.730 622.543Banka Kredileri659.152 622.052Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.578 491Uzun Vadeli Karşılıklar6.998 5.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.998 5.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 9.890 8.105TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER678.218 637.126TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.398.995 1.210.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 3.102.886 2.756.836Ödenmiş Sermaye450.000 450.000Sermaye Düzeltme Farkları85.986 85.986Geri Alınmış Paylar (-)-39.706 -39.706Paylara İlişkin Primler (İskontolar)84.591 84.591Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-237 52Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-237 52Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-237 52Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)820.737 689.621Yabancı Para Çevrim Farkları918.765 784.716Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-98.028 -95.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-98.028 -95.095Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler176.210 176.210Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı80.310 80.310Yasal Yedekler56.194 56.194Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler39.706 39.706Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.310.099 686.076Net Dönem Karı veya Zararı215.206 624.006Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 232.761 201.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.335.647 2.958.283TOPLAM KAYNAKLAR4.734.642 4.168.422Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793Transferler3.774 337 337 337 44.396 -48.507 -4.111 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28 -28 -28 56.279 56.279 90.895 90.895 147.146 10.361 157.507Dönem Karı (Zararı)90.895 2.887 93.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28 -28 -28 56.279 56.279 56.251 7.474 63.725Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 103.422 0 -28 -28 -28 332.657 332.657 79.920 762.130 90.895 853.025 1.865.276 73.024 1.938.300Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283Transferler-52 -52 -52 624.058 -624.006 52 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-237 -237 -237 134.049 -2.933 -2.933 131.116 215.206 215.206 346.085 31.314 377.399Dönem Karı (Zararı)215.206 215.206 215.206 14.901 230.107Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-237 -237 -237 134.049 -2.933 -2.933 131.116 130.879 16.413 147.292Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-35 -35 -35 -35Dönem Sonu Bakiyeler19 450.000 85.986 -39.706 84.591 -237 -237 -237 918.765 -98.028 -98.028 820.737 176.210 1.310.099 215.206 1.525.305 3.102.886 232.761 3.335.647Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI124.694 11.544İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları283.924 104.902Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri208.155 60.348Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri75.769 44.638Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 -84İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-82.964 -45.194Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-56.010 -25.714Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-15.919 -10.843Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.986 -8.606Kira Ödemeleri-49 -31Faaliyetlerden Net Nakit Akışları200.960 59.708Alınan Faiz-2.009 10.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -1.700 -678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4,8,18 -72.557 -57.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.374 21.369İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri12.202 -14.179Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5.393 29.246Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-206.931 -2.315Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110 531Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110 531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.118 -144Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.118 -144Alınan Faiz4.111 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)51.859 8.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.606 -26.981Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri513.998 421.027Kredilerden Nakit Girişleri5,8 513.998 421.027Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.497 -443.295Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5,8 -332.497 -443.295Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.888 -1.846Ödenen Faiz-9.834 -2.816Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-173 -51YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.926 5.932Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.789 19.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)168.715 25.867DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ588.184 109.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 756.899 134.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)230.107 93.782DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-268 -37Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-268 -37Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar147.560 63.762Yabancı Para Çevrim Farkları150.493 63.762Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)150.493 63.762Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.112 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı-3.112 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler179 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri179 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.292 63.725TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)377.399 157.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31.314 10.361Ana Ortaklık Payları346.085 147.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028791BIST