***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:11
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
208.155 60.348
Satışların Maliyeti
-76.503 -36.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.652 24.118
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
75.209 53.695
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15.827 10.313
Kambiyo Gelirleri
973 7.595
Faiz Gelirleri
56.268 35.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
2.141 264
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-18.023 -11.262
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-726 -429
Faiz Giderleri
-16.213 -10.180
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-1.084 -653
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.186 42.433
BRÜT KAR (ZARAR)
188.838 66.551
Genel Yönetim Giderleri
-19.401 -13.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.407 12.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.375 -1.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.469 64.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
88.319 49.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 1.679
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
263.788 116.264
Finansman Giderleri
-10.086 -2.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
253.702 113.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.595 -19.546
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -20.980 -18.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.615 -1.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
230.107 93.782
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.107 93.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 14.901 2.887
Ana Ortaklık Payları
19 215.206 90.895
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,53100000 0,22400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,53100000 0,22400000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 759.146 588.207
Finansal Yatırımlar
5 632.081 416.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
261.412 43.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
261.412 43.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
370.669 373.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
370.669 373.781
Ticari Alacaklar
7 161.811 139.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
161.811 139.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 988.333 996.913
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
988.333 996.913
Diğer Alacaklar
17 12.517 13.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.517 13.352
Stoklar
9 5.745 4.510
Peşin Ödenmiş Giderler
9.904 8.679
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.904 8.679
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 38 13
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.210 3.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.210 3.051
ARA TOPLAM
2.572.785 2.170.660
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.573.097 2.170.972
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Ticari Alacaklar
7 365.928 333.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
365.928 333.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 4.815 5.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
4.815 5.077
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 12.351
Maddi Duran Varlıklar
11 1.777.971 1.639.459
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
331 365
Taşıtlar
1.598.114 1.475.290
Mobilya ve Demirbaşlar
1.292 1.372
Özel Maliyetler
313 339
Yapılmakta Olan Yatırımlar
177.109 161.281
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 810
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 8.911 2.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 831 863
Markalar
4 4
Lisanslar
803 833
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24 26
Peşin Ödenmiş Giderler
3 8
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 8
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.700 3.286
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.161.545 1.997.450
TOPLAM VARLIKLAR
4.734.642 4.168.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.777 40.097
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.812 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.812 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.965 40.097
Banka Kredileri
47.710 40.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.255 57
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 126.856 115.605
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
346 876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
346 876
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.510 114.729
Banka Kredileri
124.831 113.783
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.679 946
Ticari Borçlar
7 5.899 8.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.899 8.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 453.777 297.852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
131.517 122.354
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
322.260 175.498
Diğer Borçlar
17 22.415 17.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.415 17.044
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.158 16.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.158 16.142
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 29.474 69.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.351 8.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.636 3.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.715 5.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 70 25
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
70 25
ARA TOPLAM
720.777 573.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
720.777 573.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 661.330 623.237
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
600 694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
600 694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
660.730 622.543
Banka Kredileri
659.152 622.052
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.578 491
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.998 5.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.998 5.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 9.890 8.105
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.218 637.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.398.995 1.210.139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 3.102.886 2.756.836
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.706 -39.706
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.591 84.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-237 52
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-237 52
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-237 52
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
820.737 689.621
Yabancı Para Çevrim Farkları
918.765 784.716
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-98.028 -95.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-98.028 -95.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
176.210 176.210
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
80.310 80.310
Yasal Yedekler
56.194 56.194
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
39.706 39.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.310.099 686.076
Net Dönem Karı veya Zararı
215.206 624.006
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 232.761 201.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.335.647 2.958.283
TOPLAM KAYNAKLAR
4.734.642 4.168.422
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Transferler
3.774 337 337 337 44.396 -48.507 -4.111 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28 -28 -28 56.279 56.279 90.895 90.895 147.146 10.361 157.507
Dönem Karı (Zararı)
90.895 2.887 93.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28 -28 -28 56.279 56.279 56.251 7.474 63.725
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 0 -28 -28 -28 332.657 332.657 79.920 762.130 90.895 853.025 1.865.276 73.024 1.938.300
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -95.095 -95.095 689.621 176.210 686.076 624.006 1.310.082 2.756.836 201.447 2.958.283
Transferler
-52 -52 -52 624.058 -624.006 52 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-237 -237 -237 134.049 -2.933 -2.933 131.116 215.206 215.206 346.085 31.314 377.399
Dönem Karı (Zararı)
215.206 215.206 215.206 14.901 230.107
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-237 -237 -237 134.049 -2.933 -2.933 131.116 130.879 16.413 147.292
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35 -35 -35 -35
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 -237 -237 -237 918.765 -98.028 -98.028 820.737 176.210 1.310.099 215.206 1.525.305 3.102.886 232.761 3.335.647
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.694 11.544
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
283.924 104.902
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
208.155 60.348
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
75.769 44.638
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 -84
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-82.964 -45.194
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-56.010 -25.714
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-15.919 -10.843
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.986 -8.606
Kira Ödemeleri
-49 -31
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
200.960 59.708
Alınan Faiz
-2.009 10.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.700 -678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -72.557 -57.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.374 21.369
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12.202 -14.179
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.393 29.246
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-206.931 -2.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110 531
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110 531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.118 -144
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.118 -144
Alınan Faiz
4.111 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.859 8.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.606 -26.981
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
513.998 421.027
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 513.998 421.027
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.497 -443.295
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -332.497 -443.295
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.888 -1.846
Ödenen Faiz
-9.834 -2.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-173 -51
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.926 5.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.789 19.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.715 25.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
588.184 109.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 756.899 134.952
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.107 93.782
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-268 -37
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268 -37
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
147.560 63.762
Yabancı Para Çevrim Farkları
150.493 63.762
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
150.493 63.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.112 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
-3.112 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
179 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
179 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.292 63.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.399 157.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.314 10.361
Ana Ortaklık Payları
346.085 147.146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028791
BIST