***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 22.05.2023Genel Kurul Tarihi 21.06.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi4 - Şirket'in 2022 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2022 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Şirket'in 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,10 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,11 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,15 - Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 gsdho-ogk-21.06.23- ilan metni.pdf - İlan MetniEK: 2 GSDHO 31.12.2022 Kar dağıtım tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GSD Holding Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni TTK'nın 420/1. maddesi gereği Genel Kurul toplantısının erteleme kararı alınmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 gsdho-ogk-tutanak-21.06.23.pdf - TutanakEK: 2 gsdho oy sonuç raporu 21.06.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 gsdho imzalı hazirun kap a yüklenen 21.06.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.06.2023 Çarşamba Günü saat 15:00'te Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış ancak 6102 sayılı TTK'nun 420/1. maddesi uyarınca Genel Kurul'un ertelenmesi kararı alınmış olup, 02.08.2023 tarihinde saat 15:00'te aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,GSD Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161031BIST