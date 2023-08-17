***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteAnadolu Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi eki olmasıMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Gelir Tablomuz sadece GSD Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186600BIST