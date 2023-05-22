***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
22.05.2023 18:14
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 22 Mayıs 2023 tarihinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesinin, Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152838
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0401
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.258,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8259
|19,8307
|% 0,09
|
|Euro
|21,4546
|21,4672
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,5588
|24,6820
|% -0,11
|
|Frank
|21,9919
|22,1243
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2718
|5,2983
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|0,42
|
Seans Raporu
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