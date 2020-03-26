***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 Peşin 0,0999943 9,99943 15 0,0849951 8,49951B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 Peşin 0,0999943 9,99943 15 0,0849951 8,49951C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 Peşin 0,0999943 9,99943 15 0,0849951 8,49951D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 Peşin 0,1000000 10 15 0,0850000 8,5Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.06.2020Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 0 0D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 121.224.423,23 TL 2019 yılı net karından 6.061.221,16 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, ve 163.789 Bin TL 2019 yılı konsolide TFRS net karından 6.061 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 45.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında 45.000 Bin TL kadarının 2019 yılı konsolide TFRS net karından, Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasının4.500.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılmasının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinin kar payı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2020 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesininŞirketimizin yasal kayıtlarındaki 2019 yılı net karından geri kalan 65.663.202,07 TL'nin ve konsolide TFRS net karından geri kalan 108.228 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının,Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.152.103,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 194.480 126.180.926,244. Vergiler ( - ) -30.691 -4.956.503,015. Net Dönem Kârı 163.789 121.224.423,236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.061 -6.061.221,168. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 157.728 115.163.202,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 116 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 157.844 115.163.202,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 45.000 45.000.000* Nakit 45.000 45.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 4.500 4.500.000* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 4.500 4.500.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 108.228 65.663.202,0720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 49.500 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 60,1 0 0 0,085 8,5B Grubu 60,1 0 0 0,085 8,5C Grubu 60,1 0 0 0,085 8,5D Grubu 38.249.819,7 0 24,25 0,085 8,5TOPLAM 38.250.000 0 24,25 0,085 8,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519. maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.(5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832491BIST