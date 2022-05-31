***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Ödeme Tarihinin BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.08.2022 31.08.2022 29.08.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 864,16 122,22222B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 864,16 122,22222C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 864,16 122,22222D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 549.997.407,52 122,22222Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 31.05.2022 tarih ve 2022/21 sayılı toplantısındaŞirketimizin 25 Mayıs 2022 tarihinde toplanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nca, Şirketimiz pay sahiplerine 112.500.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 11.250.000 TL tutarında yapılması kararlaştırılan nakit kar payı ödemelerinin 26 Ağustos 2022 tarihinde yapılmasınakatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtımı 31.12.2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 56.193.877,06Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 737.380 294.376.678,824. Vergiler ( - ) -113.374 -65.707.905,335. Net Dönem Kârı 624.006 228.668.773,496. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -11.433 -11.433.438,678. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 612.573 217.235.334,82Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100,6 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 612.673,6 217.235.334,8211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 582.190 205.985.334,82* Nakit 112.500 112.500.000* Bedelsiz 469.690 93.485.334,8212. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 11.250 11.250.000* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 11.250 11.250.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 19.133 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 80.310 456.514.665,18Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 159,08 864,16 0 1,4472 144,72B Grubu 159,08 864,16 0 1,4472 144,72C Grubu 159,08 864,16 0 1,4472 144,72D Grubu 101.249.522,76 549.997.407,52 106,31 1,4472 144,72TOPLAM 101.250.000 550.000.000 106,31 1,4472 144,72Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.(5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033648BIST