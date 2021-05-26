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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2021 18:58



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması-Genel Kurul onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (BirMilyar) TL'den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. İlgili değişiklik 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 gsdho-anasözleşme tadil metni-kayıtlı sermaye tavanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938295


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