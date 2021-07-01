***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin ödenmiş sermayesi 10.000.000 ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na ve kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 ABD Doları'ndan 75.000.000 ABD Doları'na yükseltilmiş olup ilgili değişiklikler 1 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945521BIST