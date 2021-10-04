***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2021 17:09
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %32,60 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966497
BIST
17:131.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.400
17:138,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
17:1310,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0379
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
17:13500,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,87
|Açılış
|: 500,55
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler17:13
|FORMT
|1,43
|73.600.281
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|886.713.150
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.598.953
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.074.824
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.448.795
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|235.175.974
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,35
|735.123
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.032.321
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.890.935
|% -9,83
|
|AKSUE
|10,83
|3.987.809
|% -9,67
|
|GARAN
|9,33
|1.169.664.540
|% 0,54
|
|MAREN
|10,05
|886.713.150
|% 9,96
|
|THYAO
|14,01
|867.279.920
|% -0,28
|
|TUPRS
|115,90
|563.574.572
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,40
|404.619.077
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|404.619.077
|% 0,42
|
|GARAN
|9,33
|1.169.664.540
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|132.352.994
|% 2,90
|
|MAREN
|10,05
|886.713.150
|% 9,96
|
|EKGYO
|1,79
|122.602.780
|% 1,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8527
|8,8554
|% 0,00
|
|Euro
|10,3010
|10,3063
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0422
|12,1026
|% 0,69
|
|Frank
|9,5448
|9,6023
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3541
|2,3660
|% 0,01
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,27
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|-13,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|-18,00
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|-8,71
|
|Çeyrek
|795
|813
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|2,38
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28GWIND
Yüzde 9.02 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 079, 357 adet işlem
-
17:27AGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 085 adet işlem
-
17:24KAPLM
Yüzde 4.30 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 199 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 5 artarak (% 0.20 ) 1, 231
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, FORMT, MAREN, YEOTK, KNFRT, GARFA, CRDFA, ALMAD, ALCTL, KERVN