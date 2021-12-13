***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 17:42
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %42,98 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982937
BIST
14:272.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 14,38
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:2714,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3171
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:2716,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3754
|Açılış
|: 16,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:27836,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 17,10
|Açılış
|: 836,72
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
838,07
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DOGUB
|3,85
|3.227.025
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.665.343
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.939.502
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.225.903
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.857.982
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|4.943.323
|% -6,90
|
|THYAO
|24,18
|3.317.249.840
|% 7,09
|
|GARAN
|12,15
|2.489.815.141
|% -0,08
|
|KRDMD
|11,89
|2.191.140.043
|% 1,71
|
|SISE
|16,26
|1.882.077.485
|% -1,99
|
|PETKM
|10,39
|1.510.323.951
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,74
|1.141.749.718
|% 1,86
|
|TSKB
|1,71
|632.300.268
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,90
|1.415.750.403
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|368.596.009
|% -1,59
|
|GARAN
|12,15
|2.489.815.141
|% -0,08
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6934
|14,7134
|% 2,20
|
|Euro
|16,5580
|16,5880
|% 2,32
|
|Sterlin
|19,4264
|19,5238
|% 2,37
|
|Frank
|15,8346
|15,9300
|% 2,10
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% 2,11
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,02
|
|Altın Gr.
|833
|833
|13,79
|
|Cumhuriyet
|5.540
|5.623
|131,00
|
|Tam
|5.500
|5.643
|119,90
|
|Yarım
|2.658
|2.730
|58,01
|
|Çeyrek
|1.333
|1.365
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,11
|
|B. Petrol
|72,90
|72,90
|-0,80
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:39SELVA
Yüzde 4.14 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 816 adet işlem
-
14:38GUBRF
Yüzde 8.00 oranında artışla 94.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 538, 915 adet işlem
-
14:37ISGYO
Yüzde 6.37 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 626, 639 adet işlem
-
14:36MAALT
Yüzde 7.93 oranında artışla 284.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 756 adet işlem
-
14:35XU100
Endeks 2, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 32, 471.00 milyon TL de